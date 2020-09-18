«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории и впервые с 2015 года

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).



Из той команды в нынешнем составе выступают девять человек: голкипер Андрей Василевский, защитники Виктор Хедман, Брэйдон Коберн, нападающие Стивен Стэмкос (в этом плей-офф ещё не играл), Никита Кучеров, Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Седрик Пакетт.