Купер — о выходе в финал: выдержали жёсткий удар в прошлом году и нанесли ответный

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ, 4-2) прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли.

«Мы приняли всё на себя, выдержав жёсткий удар в прошлом году и нанеся ответный теперь. Это очень хорошо для команды. Облегчение ни с чем не может сравниться», — приводит слова Купера журналист Джо Смит.

«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4). В минувшем сезоне подопечные Купера вылетели в первом раунде, уступив «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).