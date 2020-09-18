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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли, по итогам которого определился второй финалист розыгрыша — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Сетка розыгрыша Кубка Стэнли и календарь матчей плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 ОТ (2-4). Решающая шайба — на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков, став одним из главных героев матча. Его визави Семён Варламов парировал 46 бросков.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
18 сентября 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тэйвз (Ли, Барзал) – 04:15' (5x5)   1:1 Хедман (Чернак, Кучеров) – 06:28' (5x5)   1:2 Чирелли (Гудроу, Киллорн) – 73:18' (5x5)

Таким образом, «Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).

Шесть россиян в финале Кубка Стэнли – второй результат в истории НХЛ
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