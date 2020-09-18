Мэйфилд: сейчас нам очень больно, но «Айлендерс» двигаются в правильном направлении

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мэйфилд прокомментировал поражение в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ, 2-4).

«Этот год всем показал, как высоко мы подняли планку. У нас прекрасные тренеры и владельцы, и в последние пару лет мы показали, на что способны. Сейчас нам очень больно, но в целом мы движемся в правильном направлении», — цитирует Мэйфилда пресс-служба НХЛ.

Решающая шайба — на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. Примечательно, что в конце второго периода Чирелли получил повреждение и мог досрочно завершить встречу, но канадец вернулся на лёд в третьем периоде.