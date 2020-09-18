Видео победного гола Чирелли в овертайме, который вывел «Тампу» в финал Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Решающая шайба — на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. Примечательно, что в конце второго периода Чирелли получил повреждение и мог досрочно завершить встречу, но канадец вернулся на лёд в третьем периоде.

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