Тротц: как давно Варламов не выигрывал кубковую серию? 10 лет? В этом году он выиграл три

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о дальнейших перспективах своей команды.

«Мы можем с оптимизмом смотреть вперёд. Молодые ребята вроде Энтони Бовиллье или того же Добсона получили прекрасный опыт. Ветераны показали, что могут вести за собой команду. Блестяще проявил себя Варламов. Как давно он не выигрывал кубковую серию? 10 лет? В этом году он выиграл три.

Я много раз говорил и ещё раз повторю: нам повезло иметь двух прекрасных вратарей и прекрасный персонал, который с ними работает. Варли даже за последний год явно вырос. И Томас Грайсс был ему отличным напарником, который мотивировал его становиться лучше

Это одна из самых волевых и стойких команд, которые я тренировал, а я занимаюсь этим давным-давно. Мы провели прекрасный сезон и прекрасный последний матч, в котором всё было правильно, кроме результата", — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.