Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Айлендерс» Леонид Комаров сообщил, что у него родился сын

Форвард «Айлендерс» Леонид Комаров сообщил, что у него родился сын
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Леонид Комаров после поражения в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ, 2-4) сообщил, что у него родился сын.

«Эмоциональный день. Сегодня днём у меня родился сын. Очень горжусь тем, как моя жена справилась со всей этой ситуацией без меня. Наше хоккейное путешествие не закончилось так, как мы хотели. Мне не хватает слов, чтобы описать, как я горжусь тем, что эти ребята были моими товарищами по команде. Спасибо всем болельщикам «Айлендерс», которые поддерживали нас», – написал Комаров в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Леонида Комарова.

В плей-офф финский нападающий принял участие в 17 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Тротц — о матче с «Филадельфией»: Комаров вовлекает людей в борьбу. Лео с характером
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020