«Витязь» обменял Квартальнова в «Сочи», получив права на финского форварда Репо
«Витязь» обменял нападающего Даниила Квартальнова в «Сочи», взамен получив права на финского форварда Себастьяна Репо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
В минувшем сезоне Репо играл в финском «Лукко» – в одном клубе с новичком «Витязя» Джастином Дэнфортом. Себастьян набрал 23 (10+13) очка в 28 матчах. До этого полтора года Репо отыграл в «Спрингфилд Тандербёрдз» в АХЛ.
В сезоне-2015/2016 выиграл золотую медаль молодёжного чемпионата мира, в финале команда под руководством Юкки Ялонена переиграла в овертайме сборную России – 4:3. В том финале за россиян играли нынешние хоккеисты «Витязя» Егор Воронков и Александр Дергачёв.
В 2017 году был выбран «Флоридой Пантерз» на драфте НХЛ в шестом раунде под общим 184-м номером.
- 18 сентября 2020
-
15:15
-
14:33
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:16
-
12:50
-
12:17
-
12:00
-
11:28
-
11:21
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:07
-
08:00
-
07:53
-
07:30
-
07:13
-
07:03
-
06:54
-
06:52
-
06:49
-
06:41
-
06:37
-
06:34
-
06:31
-
06:22
-
06:18
Партнерский контент