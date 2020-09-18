«Витязь» обменял Квартальнова в «Сочи», получив права на финского форварда Репо

«Витязь» обменял нападающего Даниила Квартальнова в «Сочи», взамен получив права на финского форварда Себастьяна Репо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В минувшем сезоне Репо играл в финском «Лукко» – в одном клубе с новичком «Витязя» Джастином Дэнфортом. Себастьян набрал 23 (10+13) очка в 28 матчах. До этого полтора года Репо отыграл в «Спрингфилд Тандербёрдз» в АХЛ.

В сезоне-2015/2016 выиграл золотую медаль молодёжного чемпионата мира, в финале команда под руководством Юкки Ялонена переиграла в овертайме сборную России – 4:3. В том финале за россиян играли нынешние хоккеисты «Витязя» Егор Воронков и Александр Дергачёв.

В 2017 году был выбран «Флоридой Пантерз» на драфте НХЛ в шестом раунде под общим 184-м номером.