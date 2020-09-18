В Татарстане разрешат заполнять трибуны спортивных арен на 70%
В ближайшее время в Татарстане квота заполняемости трибун на спортивных матчах увеличится до 70%. Об этом заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Из-за пандемии коронавируса спортивные соревнования какое-то время проводились без зрителей, а затем действовали жёсткие ограничения на число болельщиков. В настоящий момент арены можно заполнять на 50%. В последний раз процент увеличивали перед стартом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Помимо хоккейного клуба «Ак Барс» проект постановления также распространится на футбольный клуб «Рубин». К началу чемпионатов готовятся баскетбольный УНИКС, волейбольные «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс».
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