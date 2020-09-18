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КХЛ: первичные тесты «Локомотива» отрицательные, но у 9 игроков — развитие симптоматики

КХЛ: первичные тесты «Локомотива» отрицательные, но у 9 игроков — развитие симптоматики
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига прокомментировала эпидемиологическую ситуацию с «Локомотивом».

«По прибытии в Сочи на игру 17 сентября у 11 хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль и по прилёте прошла тестирование. Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики.

В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок.

Послезавтра, 20 сентября, все игроки как основного состава, так и резервного из системы клуба пройдут углублённое тестирование. Хоккейный клуб «Локомотив» и Континентальная хоккейная лига прилагают все усилия, чтобы матч «Куньлунь» — «Локомотив» 21 сентября состоялся», — говорится в сообщении лиги.

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