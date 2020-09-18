Микко Койву покинет «Миннесоту» после 15 лет в клубе

«Миннесота Уайлд» не будет продлевать контракт с капитаном команды Микко Койву.



Генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин рассказал, что 37-летний финн покинет клуб, сообщает пресс-служба команды.



Койву всю карьеру в Северной Америке провёл только в одной команде — в «Миннесоте», за которую дебютировал в сезоне-2005/2006. Микко был капитаном команды с 2009 года. Всего в НХЛ форвард провёл 1028 матчей, в которых забросил 205 шайб и сделал 504 результативные передачи при показателе полезности «+70» и 592 минутах штрафного времени. Кроме того на счету Койву 59 встреч в плей-офф НХЛ, в которых он забил 11 голов и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «-18» и 38 минутах штрафа.

Капитан «Миннесоты» Койву сыграл 1000-й матч в НХЛ и набрал в нём 700-е очко