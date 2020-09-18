«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Спронгом
Нападающий Даниэль Спронг подписал новое соглашение с «Вашингтон Кэпиталз». Контракт рассчитан на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Зарплата 23-летнего уроженца Амстердама составит $ 725 тыс. за сезон.
Спронг был обменян в «Вашингтон» в ходе сезона из «Анахайм Дакс». В обратном направлении последовал защитник Кристиан Юус. За фарм-клуб «Кэпиталз» форвард провёл 5 матчей и набрал 6 (1+5) очков. В минувшем сезоне в НХЛ он принял участие в 8 встречах, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «–2». В НХЛ выступал также за «Питтсбург Пингвинз». Всего в Национальной хоккейной лиге сыграл 97 матчей, набрав 30 (19+11) очков при показателе полезности «–17» и 10 минутах штрафного времени.
«Вашингтон» обменял обладателя Кубка Стэнли Юуса в «Анахайм» на Спронга
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