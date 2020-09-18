«Эдмонтон» отдал Мароди в аренду в австрийский «Дорнбирн Бульдогз»
«Эдмонтон Ойлерз» отдал нападающего Купера Мароди в аренду «Дорнбирн Бульдогз» из Австрийской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт команды.
23-летний игрок успел провести два сезона в профессиональной карьере. В 30 играх в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в сокращенном сезоне-2019/2020 АХЛ Мароди забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В 58 играх с «Кондорами» во время своего первого сезона в АХЛ Купер забил 19 голов и отдал 45 результативных передач.
Мароди дебютировал в НХЛ в сезоне-2018/2019, сыграв в шести играх с «Ойлерз» и не набрав очков.
Купер был выбран 158-м в общем зачёте «Филадельфией Флайерз» в 2015 году, но «Эдмонтон» приобрёл его в марте 2018 года в обмен на выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года.
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