«Питтсбург Пингвинз» переподписал контракт с форвардом Макканном

«Питтсбург Пингвинз» переподписал контракт с форвардом Джаредом Макканном. Срок нового соглашения составит два года, сообщается на официальном сайте команды.



Сделка рассчитана до конца сезона-2021/2022, в год нападающий будет получать в среднем $ 2,94 млн. За первый год нападающему заплатят $ 2,5 млн, за второй — $ 3,38 млн.



«Джаред — хороший атакующий игрок, может играть в центре или на фланге. Мы увидели улучшения в его игре в этом году и чувствуем, что ему есть куда расти», — приводит слова исполнительного вице-президента и генерального менеджера Джима Резерфорда официальный сайт «Питтсбурга».



24-летний Макканн в нынешнем сезоне установил рекордные для себя показатели по результативным передачам (21), очкам (35) и очкам в большинстве (6) в 66 встречах. Макканн по результативным передачам и очкам занял шестое место в составе «Пингвинз», а его четыре победных гола заняли второе место.



В трёх матчах плей-офф Кубка Стэнли нападающий отдал одну голевую передачу.



С момента приобретения у «Флориды Пантерз» 1 февраля 2019 года забил 25 голов, отдал 27 результативных передач и набрал 52 очка в 98 матчах за «Пингвинз».



Макканн был выбран «Ванкувером Кэнакс» в первом раунде (24-е место в общем зачёте) драфта 2014 года. В единственном сезоне с Ванкувером в сезоне-2015/2016 Макканн набрал 18 очков (9+9) в 69 встречах.

«Питтсбург» обменял Брассара и Шихана во «Флориду» на Бьюгстада и Макканна