«Колорадо» продлит контракт на 2 года с нападающим Логаном О'Коннором

«Колорадо Эвеланш» продлит соглашение с 24-летним американским нападающим Логаном О'Коннором, информирует журналист The Athletic Райан Сент-Клерк в «Твиттере».

В первый год хоккеист заработает $ 700 тыс. (ещё $ 200 тыс. бонусы) и $ 750 тыс. за второй сезон.

24-летний американец дебютировал в НХЛ за «Колорадо» в сезоне-2018/2019. С тех пор он провёл 21 матч, в которых ему удалось набрать 2 (2+0) очка и заработать коэффициент полезности «-2».

Напомним, что в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо Эвеланш» занял 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 играх. В Кубке Стэнли команда добралась до полуфинала конференции, где уступила «Даллас Старз» со счётом 3-4 в серии.