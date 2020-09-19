Как стало известно «Чемпионату», олимпийский чемпион Сергей Светлов возглавит хабаровский «Амур». На этом посту он сменит Павла Торгаева, который является исполняющим обязанности главного тренера хабаровского клуба после отставки Александра Гулявцева.

Напомним, 28 июля Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами. Нынешний сезон должен был стать для 47-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.

Последним местом работы Светлова был владивостокский «Адмирал», который отказался от участия в КХЛ. Ранее 59-летний специалист уже возглавлял «Амур» в сезоне-2010/2011, но был отправлен в отставку до завершения регулярного чемпионата. По его руководством команда набрала 35 очков в 36 матчах.

В нынешнем сезоне хабаровский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав одну победу в семи матчах.