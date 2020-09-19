Худобин: Радулов на льду не уступит ни в одном единоборстве, даже на тренировке

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о дружбе с одноклубником Александром Радуловым.
«У нас с Радуловым случаются стычки в рабочем режиме. И тогда команда от нас просто умирает. На двусторонках мы играем друг против друга. Например, «три на три» в зоне. Мне забьют — Радулов начинает мне орать: «Тащи!». Я вскипаю — мне ведь забивают. А когда забивают наши, уже я бросаю клюшку, подъезжаю и кричу ему в лицо: «А теперь сам тащи, понял?!» Тренерам очень нравится эта здоровая конкуренция. Они просто угорают со смеху, когда мы спорим на отжимания. Но это всё весело и задорно.
Знаю Саню с 16 лет. Конечно, он повзрослел. Но в плане хоккея — нет. На льду он не уступит ни в одном единоборстве, даже на тренировке. Захочет затолкать тебе шайбу с мясом. Даже если прижал шайбу, он к тебе подъедет и тыкнет клюшкой или скажет что-нибудь. Он меня заводит, а я — его. И для всех это здорово.
А ещё мы любим на выезде выйти куда-нибудь в город вечерком. И снимаем разное видео в «Инстаграм». Однажды не хотели сидеть в гостинице в Айдахо и решили после ужина пройтись. Город маленький. Саня сказал: «Пошли пошаримся». Гуляем, увидели здоровый колокол. Говорю: «Ну что, разбудим этот Айдахо?» Как бабахнули в него три раза! Посмеялись и спать пошли», — приводит слова Хадобина пресс-служба лиги.
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