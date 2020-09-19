Хедман: Василевский — настоящий боец, никогда не сдаётся. Это лучший вратарь в НХЛ
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал игру одноклубника — голкипера Андрея Василевского.
«Настоящий боец, никогда не сдаётся. Он даёт нам шанс на победу в каждом матче. Лучший вратарь в лиге, и вчера он снова это доказал, остановив тот выход «один на один» в овертайме. Мы это знаем и пытаемся ему помогать. Но, в любом случае, сейчас он играет так, как я никогда не видел. Мы очень рады, что он защищает наши ворота», — приводит слова Хедмана пресс-служба лиги.
В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз». Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.
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