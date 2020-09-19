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Хедман: Василевский — настоящий боец, никогда не сдаётся. Это лучший вратарь в НХЛ

Хедман: Василевский — настоящий боец, никогда не сдаётся. Это лучший вратарь в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал игру одноклубника — голкипера Андрея Василевского.

«Настоящий боец, никогда не сдаётся. Он даёт нам шанс на победу в каждом матче. Лучший вратарь в лиге, и вчера он снова это доказал, остановив тот выход «один на один» в овертайме. Мы это знаем и пытаемся ему помогать. Но, в любом случае, сейчас он играет так, как я никогда не видел. Мы очень рады, что он защищает наши ворота», — приводит слова Хедмана пресс-служба лиги.

В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз». Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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