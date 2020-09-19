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Сергачёв: испытываю радость за Василевского, как и за всю российскую школу вратарей

Сергачёв: испытываю радость за Василевского, как и за всю российскую школу вратарей
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал игру одноклубника голкипера Андрея Василевского.

«Я испытываю огромную радость за Андрея Василевского, вплоть до финала он показывал невероятный хоккей. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон Худобин, Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов и многие другие», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз». Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.

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