Сергачёв: испытываю радость за Василевского, как и за всю российскую школу вратарей
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал игру одноклубника голкипера Андрея Василевского.
«Я испытываю огромную радость за Андрея Василевского, вплоть до финала он показывал невероятный хоккей. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон Худобин, Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов и многие другие», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз». Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.
Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ
Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях – вообще впервые.
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