«Йокерит» объявил о возвращении Петера Регина

«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о возвращении экс-капитана команды Петера Регина. Контракт форварда с финским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионате КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «+12» и 26 минутах штрафного времени. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан «Йокерита» набрал 4 (2+2) очка при полезности «+4».

За финский клуб Регин выступал на протяжении пяти сезонов (с сезона-2015/2016). В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ датский нападающий провёл 295 матчей, забросил 66 шайб и отдал 128 голевых передач. Петер проводил на льду чуть больше 18 минут в матче.