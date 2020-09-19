«Йокерит» объявил о возвращении Петера Регина

«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о возвращении экс-капитана команды Петера Регина. Контракт форварда с финским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
В минувшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 60 матчах регулярного чемпионате КХЛ, в которых забросил 20 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «+12» и 26 минутах штрафного времени. Нападающий стал третьим бомбардиром клуба в регулярке. В шести матчах плей-офф капитан «Йокерита» набрал 4 (2+2) очка при полезности «+4».
За финский клуб Регин выступал на протяжении пяти сезонов (с сезона-2015/2016). В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ датский нападающий провёл 295 матчей, забросил 66 шайб и отдал 128 голевых передач. Петер проводил на льду чуть больше 18 минут в матче.
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