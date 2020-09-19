Кучеров — о финале с «Далласом»: хотим показать максимум, на что способны здесь и сейчас

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».

«Уже не вспоминаем, что произошло в прошлом году. То, что произошло тогда, — случилось, и с этим ничего не поделать. Хотим показать максимум, на что способны здесь и сейчас. Мы в финале, и нас ждёт сложная, тяжелейшая серия с «Далласом». Если сможем продолжать играть правильно, думаю, будем в порядке.

У «Тампы» в плей-офф 10 побед с разницей в одну шайбу? В плей-офф ты просто обязан научиться побеждать в таких малорезультативных матчах. Для этого нужно оставаться верным своей системе, по-настоящему верить в неё и как можно надёжнее обороняться. Абсолютно неважно, сколько голов забьёшь. Всё, что имеет значение, — это победа. Против лучших игроков в мире приходится очень трудно, и не стоит ждать, что каждый вечер будешь забивать по пять штук. Иногда должно хватать и двух, но для этого нужно как следует защищать свои ворота», — приводит слова Кучерова пресс-служба лиги.