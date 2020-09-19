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Боунесс — о работе с Купером: никаких обид, наше расставание пошло нам на пользу

Боунесс — о работе с Купером: никаких обид, наше расставание пошло нам на пользу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс вспомнил о совместной работе с Джоном Купером (2014–2018) в тренерском штабе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Мы провели пять замечательных лет. Вернули команду в плей-офф, три раза играли в финалах конференции, в 2015 году вышли в финал Кубка. Замечательные годы. Но в карьере тренера обязательно наступает период, когда нужно двигаться дальше, и я был к этому готов. Наше расставание пошло на пользу нам обоим. Я был готов двигаться дальше, и они были готовы сделать следующий шаг вперёд. Никаких обид. Это хоккей», — приводит слова Боунесса пресс-служба лиги.

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на «Старз».

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