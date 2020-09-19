Боунесс — о работе с Купером: никаких обид, наше расставание пошло нам на пользу

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс вспомнил о совместной работе с Джоном Купером (2014–2018) в тренерском штабе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Мы провели пять замечательных лет. Вернули команду в плей-офф, три раза играли в финалах конференции, в 2015 году вышли в финал Кубка. Замечательные годы. Но в карьере тренера обязательно наступает период, когда нужно двигаться дальше, и я был к этому готов. Наше расставание пошло на пользу нам обоим. Я был готов двигаться дальше, и они были готовы сделать следующий шаг вперёд. Никаких обид. Это хоккей», — приводит слова Боунесса пресс-служба лиги.
Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб переехал в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на «Старз».
- 19 сентября 2020
-
14:05
-
13:33
-
13:02
-
12:32
-
12:01
-
11:53
-
11:15
-
10:32
-
10:25
-
10:06
-
09:47
-
09:28
-
08:57
-
08:32
-
08:30
-
08:05
-
07:44
-
03:01
-
02:50
- 18 сентября 2020
-
23:57
-
23:52
-
23:41
-
23:27
-
23:09
-
22:49
-
22:25
-
21:45
-
21:21
-
20:56
-
20:38
-
20:22
-
19:56
-
19:33
-
19:11
-
18:47