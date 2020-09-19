«Куньлунь» подписал пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым
«Куньлунь Ред Стар» заключил пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».
Ранее с 23-летним игроком обороны расторг контракт ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне Сидоров провёл 21 матч за основную команду «железнодорожников» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-6».
Сидоров – обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» (сезон-2017/2018). Всего в КХЛ защитник провёл 153 матча, набрав 18 (3+15) очков. Также он является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2017 года.
В нынешнем сезоне китайский клуб занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, не набрав ни одного очка в 6 матчах.
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