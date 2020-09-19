«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Куньлунь»
«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 3:2 Б.
На исходе первого периода Спенсер Фу вывел номинальных хозяев вперёд. На старте второго игрового отрезка Владимир Жарков с передачи Александра Кадейкина сравнял счёт, а ещё через две минуты «Салават» забросил вторую шайбу. Маркус Гранлунд с передач Сакари Маннинена и Теэму Хартикайнена вывел уфимцев вперёд. В середине периода Иван Николишин восстановил равенство в счёте, ему ассистировал Спенсер Фу. Победную шайбу в буллитной серии забросил Дмитрий Кугрышев.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фу (Николишин) – 18:48' (4x4) 1:1 Жарков (Кадейкин) – 26:09' (5x5) 1:2 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 28:03' (5x5) 2:2 Николишин (Фу) – 30:35' (5x5) 2:3 Кугрышев – 65:00' (ПБ)
Напомним, «Куньлунь» проиграл шесть матчей из шести. «Салават Юлаев» потерпел два поражения в семи матчах — со «Спартаком» (3:5) и «Ак Барсом» (1:4).
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