«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Куньлунь»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 3:2 Б.



На исходе первого периода Спенсер Фу вывел номинальных хозяев вперёд. На старте второго игрового отрезка Владимир Жарков с передачи Александра Кадейкина сравнял счёт, а ещё через две минуты «Салават» забросил вторую шайбу. Маркус Гранлунд с передач Сакари Маннинена и Теэму Хартикайнена вывел уфимцев вперёд. В середине периода Иван Николишин восстановил равенство в счёте, ему ассистировал Спенсер Фу. Победную шайбу в буллитной серии забросил Дмитрий Кугрышев.

Напомним, «Куньлунь» проиграл шесть матчей из шести. «Салават Юлаев» потерпел два поражения в семи матчах — со «Спартаком» (3:5) и «Ак Барсом» (1:4).