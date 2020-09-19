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Прохоркин: нужно было работать за себя и за тех ребят, которые с нами не приехали

Прохоркин: нужно было работать за себя и за тех ребят, которые с нами не приехали
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Николай Прохоркин подвёл итоги победной встречи с ЦСКА (4:2).

«Отличный хоккей. Сегодня мы показали хорошую командную игру, чего нам не хватало в некоторых прошлых матчах. Сегодня было сплочение, так как мы потеряли наших лидеров, которые с нами не приехали. Нужно было работать за себя и за тех ребят.

Сегодня и мы, и ЦСКА играли в атаке. Москвичи — игровая команда, которая хочет играть в хоккей. С ними получилось забить больше, чем с предыдущими соперниками, которые играли от обороны.

Положительные эмоции от начала сезона. Очень доволен и командой, и собой в целом. Идём к своей цели, делаем результат. У нас есть свои плюсы и минусы, мы с ними живём и работаем. Стараемся минусы искоренить», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Металлург» дома обыграл «Амур», Прохоркин забросил первую шайбу в сезоне
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