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Стаал — об обмене: сначала я пережил огромный шок. Это всё, что я ощущал

Стаал — об обмене: сначала я пережил огромный шок. Это всё, что я ощущал
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Эрик Стаал прокомментировал свой обмен из «Миннесоты Уайлд» в «Баффало Сэйбрз».

«Сначала я пережил огромный шок. Это всё, что я ощущал. Я был очень рад, что играю в «Миннесоте». Мне и моей семье здесь очень хорошо. Мы отлично себя здесь ощущаем. Речь не только обо мне и команде, но и о моих детях. Это самое главное. И вдруг появляются эти новости. Из ниоткуда. Но у нас будет возможность всё переварить в ближайшие пару дней. Нам есть чем заняться. Это перемены, и к ним надо привыкнуть, чтобы двигаться дальше. Этим и займёмся. Мы рады новому шансу, готовы двигаться вперёд», — приводит слова Стаала пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 35-летний Стаал принял участие в 66 матчах, набрав 47 очков (19+28). Всего за карьеру в НХЛ Стаал провёл 1240 матчей, в которых записал в свой актив 436 голов и 585 результативных передач.

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