Светлов официально возглавил «Амур»

Сергей Светлов официально возглавил хабаровский «Амур», сообщается на официальном сайте клуба.



Наставник уже присоединился к команде. В его штаб войдут Александр Юдин, Олег Филимонов и Павел Торгаев, который был исполняющим обязанности главного тренера хабаровского клуба после отставки Александра Гулявцева.



Напомним, 28 июля 59-летний Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура» по семейным обстоятельствам. Нынешний сезон должен был стать для 47-летнего специалиста вторым полноценным в Хабаровске. До «тигров» российский тренер в КХЛ возглавлял «Северсталь», с которой в сезоне-2017/2018 пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА.



Последним местом работы Светлова был владивостокский «Адмирал», который отказался от участия в КХЛ. Специалист возглавлял «Амур» в сезоне-2010/2011, но был отправлен в отставку до завершения регулярного чемпионата. По его руководством команда набрала 35 очков в 36 матчах.

Сергей Светлов возглавит хабаровский «Амур»