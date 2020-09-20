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Йоэль Кивиранта повторил необычное достижение Даррена Хельма и Криса Крайдера

Йоэль Кивиранта повторил необычное достижение Даррена Хельма и Криса Крайдера
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Автором третьей шайбы «Далласа» стал финский нападающий Йоэль Кивиранта, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф НХЛ. При этом в регулярном чемпионате НХЛ Йоэль забросил всего одну шайбу. Таким образом Кивиранта повторил необычное достижение Даррена Хельма и Криса Крайдера, став третьим игроком за всю историю в НХЛ с пятью шайбами в плей-офф до второго гола в регулярке.

Примечательно, что финский нападающий забил пять голов в плей-офф в девяти матчах и один гол в регулярке в 11 встречах.

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