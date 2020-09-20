Йоэль Кивиранта повторил необычное достижение Даррена Хельма и Криса Крайдера
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.
Автором третьей шайбы «Далласа» стал финский нападающий Йоэль Кивиранта, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф НХЛ. При этом в регулярном чемпионате НХЛ Йоэль забросил всего одну шайбу. Таким образом Кивиранта повторил необычное достижение Даррена Хельма и Криса Крайдера, став третьим игроком за всю историю в НХЛ с пятью шайбами в плей-офф до второго гола в регулярке.
Примечательно, что финский нападающий забил пять голов в плей-офф в девяти матчах и один гол в регулярке в 11 встречах.
Херман: «Даллас» включил Худобина и Кивиранту в состав против своей воли. Плей-офф случаен
- 20 сентября 2020
-
06:41
-
06:25
-
06:04
-
06:00
-
05:44
-
05:31
-
05:23
-
05:16
-
05:10
-
05:05
-
04:58
-
04:39
-
04:30
-
03:58
-
03:02
- 19 сентября 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:18
-
22:59
-
22:43
-
22:19
-
21:58
-
21:39
-
21:21
-
20:52
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:48
-
19:40
-
19:35
Партнерский контент