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Защитник «Далласа» Хэнли прокомментировал первый гол за карьеру в НХЛ

Защитник «Далласа» Хэнли прокомментировал первый гол за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Джоэль Хэнли после победы в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1, 1-0) поделился эмоциями от гола в ворота Андрея Василевского, который стал первым для канадца за карьеру в НХЛ.

«Очевидно, что сегодня именно тот самый момент, о котором все мечтают в детстве. Так здорово иметь возможность внести свой вклад в достижение заветной цели.

Я стал пятым защитником «Далласа» с голом в этом в плей-офф? Сейчас в лиге вообще много забивают от синей линии. У нас классные защитники, и такая игра является частью стратегии нашей команды. Когда у нас есть шанс подключиться в атаку, мы это делаем. Вообще такая тенденция наблюдается во всей лиге. У нас пока тоже получается неплохо», — цитирует Хэнли USA Today.

Открывший счёт в финале Кубка Стэнли Джоэль Хэнли повторил достижение Фредерика Годро
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