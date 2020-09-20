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НХЛ планирует провести полноценный сезон-2020/2021 с 82 матчами в регулярке

НХЛ планирует провести полноценный сезон-2020/2021 с 82 матчами в регулярке
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига планирует проведение сезона-2020/2021 в полноценном формате.

«Я полагаю, что следующий сезон состоится в полном объёме. В нём будет 82 встречи и привычный плей-офф. Как и когда? Пока у нас недостаточно информации для принятия решений, а всё остальное будет только спекуляциями на эту тему.

Наша задача – в максимально возможном объёме восстановить нормальное положение дел при любых обстоятельствах. Сейчас слишком многое неизвестно. Никто не может сказать мне, будет ли открыта граница между США и Канадой к определённой дате. Никто не знает, какой будет ситуация с коронавирусом.

Никто не может сказать, сможем ли мы провести матчи на наших аренах со зрителями и соблюдением социальной дистанции или они смогут посещать стадионы без ограничений», – цитирует Беттмэна пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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