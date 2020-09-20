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Егор Зайцев: cо «Спартаком» каждый матч как война. От таких битв большое удовольствие

Егор Зайцев: cо «Спартаком» каждый матч как война. От таких битв большое удовольствие
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Динамо» Егор Зайцев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.

«У красно-белых и в прошлом сезоне был сильный состав, и за лето они не стали слабее. Мне с ними всегда интересно играть. Каждый матч как война. Самый принципиальный наш соперник, которому уступать никогда не хочется. От таких матчей самое большое удовольствие получишь.

Что не получилось в первом матче? Не получилось выиграть, но не сказал бы, что счет был по игре. Наоборот, мы владели инициативой и могли забить гораздо больше. Такая же картина была и во встречах с «Авангардом» и «Локомотивом». По разным статистическим показателям и созданным опасным моментам мы выглядели не хуже соперников, но шайба в ворота не шла», — цитирует Зайцева пресс-служба московского клуба.

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