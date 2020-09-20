Тихонов: у «Ак Барса» точно не будет лёгкого матча с «Сочи», все команды в КХЛ хорошие

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи».
«У нас точно не будет лёгкого матча. Сейчас все команды в КХЛ хорошие. Думаю, соперник сделал выводы после нашего последнего матча. Сегодня будет тяжелее, но огромный плюс в том, что мы играем дома, при своих болельщиках, нам понадобится их поддержка. Проблемы «Сочи» с реализацией моментов? Всё равно «Сочи» создаёт моменты. Наша задача на сегодня — постараться не допускать опасных моментов у своих ворот, сыграть надёжнее.
Очень соскучился по хоккею, по игре, чувству команды. Этих эмоций не хватало, трудно смотреть матчи по телевизору. Рад, что пришло время и я наконец-то могу помочь команде», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.
Матч «Ак Барс» — «Сочи» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 17:00 мск.
- 20 сентября 2020
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