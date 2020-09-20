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Питерс: где-то «Автомобилисту» повезло, но мы оказались сильнее «Авангарда»

Питерс: где-то «Автомобилисту» повезло, но мы оказались сильнее «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:3 ОТ).

«Сегодня обе команды продемонстрировали отличный хоккей, замечательную игру. У обеих сторон было множество моментов в зоне атаки, частью которых удалось воспользоваться. Победа в овертайме – отчасти удачные действия, где-то нам повезло, но мы оказались сильнее. Конечно, нам есть над чем работать: например, над удалениями за нарушение численного состава. Мы уделили большое внимание предыдущей игре «Авангарда», разобрали матч его с «Нефтехимиком». Старались не давать создавать «ястребам» много моментов, хотя в меньшинстве сделать этого не получилось. Мы не сбавляли оборотов, продолжили атаковать, за счёт чего и одержали победу.

В моменте с шайбой Геноуэя мне показалось, что его гол нужно было засчитывать на Куликова. Когда ты подставляешь клюшку под бросок, голы в итоге приходят.

Арзамасцев получил повреждение в первом периоде после толчка на борт. Он испытывал боль, поэтому мы его больше не выпускали. Более конкретная информация будет завтра», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.

Гол Макеева в овертайме принёс «Автомобилисту» победу в домашнем матче с «Авангардом»
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