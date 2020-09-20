«Ак Барс» одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Сочи»

«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Дубль в составе победителей оформил Виктор Тихонов. По два очка набрали Джастин Азеведу (1+1) и Артём Галимов (0+2). У «Сочи» отличились Герман Рубцов, Ансель Галимов и Мальте Стрёмвалль.

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У казанского клуба эта победа стала пятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» проведёт домашний матч с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 22 сентября.