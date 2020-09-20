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«Ак Барс» одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Сочи»

«Ак Барс» одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Дубль в составе победителей оформил Виктор Тихонов. По два очка набрали Джастин Азеведу (1+1) и Артём Галимов (0+2). У «Сочи» отличились Герман Рубцов, Ансель Галимов и Мальте Стрёмвалль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У казанского клуба эта победа стала пятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» проведёт домашний матч с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 22 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Тихонов (Азеведу) – 17:05' (5x5)   2:0 Тихонов (Галимов, Дыняк) – 21:22' (5x5)   2:1 Рубцов (Гараев, Седов) – 33:07' (5x5)   3:1 Галиев (Зарипов) – 33:37' (5x5)   3:2 Галимов (Шмелёв) – 37:51' (5x4)   3:3 Стрёмвалль – 38:56' (5x5)   4:3 Рукавишников (Галимов) – 52:48' (5x5)   5:3 Азеведу (Юдин) – 59:31' (en)
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