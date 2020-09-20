Дацюк: «Автомобилист» изменился, теперь у нас более быстрый и атакующий хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:3 ОТ).

«Сегодня на трибунах были максимально допустимые 50% болельщиков, спасибо им за поддержку. «Авангард» — хорошая, быстрая команда, сегодня был быстрый хоккей. Две команды играли в схожем стиле, получился интересный матч как для нас, так и для зрителей. В середине третьего периода мы получили удаление, «Авангард» реализовал большинство и вскоре они забили вновь. Игра чуть изменилась, хорошо, что мы сумели сравнять счёт. Бочаров заслужил этот гол, пусть немного курьёзный, своим броском.

Передача в овертайме с помощью шестого чувства? Спасибо за комплимент, конечно, но у меня есть слух. Макеев бежал, подкрикивал, я успел краем глаза его увидеть и отдал пас.

Начало прошлого сезона я пропустил, потом было тяжело начинать. Команда изменилась, теперь у нас другой хоккей, более быстрый и атакующий. Мысли об окончании карьеры приходят, но я стараюсь об этом не думать. Стремлюсь просто получать удовольствие от каждого дня, от каждого матча. Знаю от своих хоккейных знакомых, что после завершения карьеры таких вещей не хватает. Пока есть желание и силы, буду продолжать играть. Решение о карьере приму только после окончания сезона», — приводит слова Дацюка пресс-служба лиги.