Козырев: Брагин приболел, сейчас такое время, решили перестраховаться, дали ему отдохнуть

Тренер СКА Андрей Козырев дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).

«Хорошая победа. Традиционно тяжело играем с «Торпедо». Это хорошая, быстрая команда. Рады, что победили, играли единым кулаком. Показала себя наша молодёжь: здорово сыграл Ярослав Аскаров. Дебютировавший Никита Зоркин тоже сыграл хорошо, хотя и заработал удаление. Хотел бы отметить и Влада Цицюру — это тоже наш новый игрок из системы СКА.

У нас была постоянная связь с Валерием Николаевичем, он постоянно помогал, подсказывал в течение матча. Он немного приболел. Сейчас такое время, что мы решили перестраховаться. Дали возможность ему отдохнуть. Вопрос про сроки возвращения Брагина — к врачам, не ко мне. Они занимаются. Думаю, в ближайшем будущем Валерий Николаевич будет руководить командой», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.