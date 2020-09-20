Знарок: очень доволен, что сейчас у «Спартака» пауза. Два центра многое значат для команды

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:5).
«Лехтеря и Радил должны отбыть 14 дней по медицинскому регламенту. Могут ли они вернуться раньше? Ну если только вы договоритесь с Роспотребнадзором.
Очень доволен, что у «Спартака» сейчас пауза в календаре. В прошлом сезоне мы провели полноценные сборы, в этом году не получилось. К тому же эта ситуация с ковидом. Вы сами понимаете, что два центральных нападающих очень многое значат для команды», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
У «Динамо» эта победа стала четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые 24 сентября в гостях встретятся с «Сочи», а «Спартак» 26 сентября проведёт домашний матч с хабаровским «Амуром».
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