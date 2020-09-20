Кагарлицкий – о своей игре на старте сезона: не хочу искать оправдания. Причины во мне

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:0).

«Сегодня было немного лучше, но мне нужно добавлять и ещё очень много добавлять. Буду продолжать работать в том же направлении, которое выбрал. Надеюсь, что оно окажется правильным. Многое у меня не получается. На старте сезона играю с разными партнёрами. Это не оправдание, но так получается, что сначала притираемся с одними партнёрами, потом с другими. Думаю, что когда появятся постоянные партнёры, тогда станет полегче.

Сложно сказать, в чём единственная причина моей игры. Причина во мне, а как это всё интерпретировать, я даже не знаю. Всё это отговорки, потому что мы профессионалы и должны включаться сразу. Я буду стараться добавлять и не хочу искать оправдания в том, когда я последний раз выходил на лёд. Люди и по сезону пропускали, а потом входили в игру», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.