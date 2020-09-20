Яшкин – о голе головой: зубы целы, лицо цело – всё хорошо

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:0).

«Не помню, забивал ли я головой раньше. Может быть и забивал, но сейчас не помню. Зубы целы, лицо цело – всё хорошо. Лёд прикладывал к визору, чтобы ему больно не было. Пожалел визор, я же им забил.

Да, я думаю, что наше звено снова провело хороший матч. Моментов создали больше, чем на один гол. Нужно продолжать в том же духе.

У «Спартака» не хватало некоторых игроков, это было чувствительно для них. Тем не менее они не так уж плохо играли, чтобы 0:5 получить. Просто мы в важных моментах сумели забить, а потом уже с 0:3/0:4 тяжело выгребаться. Хорошо, что мы правильно доиграли до конца и помогли Боче отыграть на ноль», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.