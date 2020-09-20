Кравцов: ничего необычного со мной не произошло, только стал на пару килограммов потяжелее

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (5:0).

«Анвар Рафаилович Гатиятулин вернулся на тренерский мостик «Трактора». Он помог нам, а мы постарались помочь ему. Против «Витязя» в предыдущем матче тоже была задача сыграть за нашего тренера, чтобы он поскорее выздоровел. Сегодня игра для него была важна, и мы старались не подвести своего тренера. Он был всегда с нами, несмотря на отсутствие на тренерском мостике.

Гатиятулин сказал, что я стал взрослее? Только что на пару килограммов потяжелее. Ничего необычного со мной не произошло. Игру во всех компонентах нужно улучшать. Пока даётся, забиваю, а потом, может, перестану. Надо стараться прибавлять в каждом матче. Как коллектив мы играем хорошо. Прикольно не то, что я забиваю, а то, что мы выиграли. В команде все могут забрасывать шайбы, отдавать передачи. У меня пока получается. О том, чтобы стать лучшим снайпером КХЛ, вообще не думаю. Не слежу, кто лидирует в гонке снайперов. Смотрю только турнирную таблицу, на каком месте мы идём», — приводит слова Кравцова пресс-служба КХЛ.