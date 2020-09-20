Турко: Худобин создан для юмористических шоу. Он даёт великолепные интервью
Бывший голкипер «Даллас Старз» Марти Турко прокомментировал выступление российского вратаря «звёзд» Антона Худобина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Этот парень создан для юмористических шоу. Он даёт великолепные интервью. Одно это не делает его хорошим вратарём, но он также абсолютный профессионал. И очень и очень забавный. Он очень усердно работает и всю карьеру провёл на краткосрочных контрактах», — приводит слова Турко пресс-служба НХЛ.
34-летний Худобин проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд со скамейки запасных.
Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов
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