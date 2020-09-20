Тихонов: игра с «Сочи» была непростая, «Ак Барс» совершил много ошибок и потерь

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:3).

«Игра была непростая, совершили много ошибок и потерь. Несмотря на то, что это был не самый лучший наш матч, мы победили и взяли два очка.

Как оцениваю свою игру? Конечно, всегда приятно не только забивать, но и возвращаться в состав. В моих голах, конечно, была огромная заслуга партнёров, особенно во втором. Сначала Никита Дыняк успел за шайбой, включил «турбину», хотя все думали, что проброс будет. Отыграл Галимову, тот сделал пас на пустые ворота – грех было не забить.

Квартальнов сказал, что команде не хватило заряженности? У меня была немного другая ситуация – давно не играл, очень хотелось выйти. В матче с «Салаватом Юлаевым» я не играл, но видел эту заряженность в раздевалке. Сегодня она была, может, не в такой степени. Но мне тяжело судить, просто очень рад, что вернулся в состав», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.