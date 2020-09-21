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Голкипер «Детройта» Ховард не будет продлевать контракт с клубом

Голкипер «Детройта» Ховард не будет продлевать контракт с клубом
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард выйдет на рынок свободных агентов, сообщает Sportsnet.

При этом 36-летний вратарь не собирается завершать карьеру.

Примечательно, что в минувшем сезоне Ховард выиграл только 2 матча из 29. Голкипер отражал 88,2% бросков и продемонстрировал коэффициент надёжности 4,2.

Отметим, что Ховард провёл всю свою карьеру в НХЛ в составе «Детройта». Он был выбран на драфте-2003 под общим 64-м номером.

За время своего пребывания в «Ред Уингз» вратарь в среднем отражал 91,2% бросков и пропускал 2,62 шайбы за матч.

Напомним, что Ховард продлил контракт на один год на $ 4 млн в 2019 году, в результате чего он оставался в «Детройте» до конца сезона-2019/2020. В настоящее время голкипер является неограниченно свободным агентом.

Голкипер Ховард не одержал ни одной победы за 4 месяца, у него контракт на $ 4 млн
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