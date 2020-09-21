Каменский: Василевский неплохо сыграл, но в эпизоде со вторым голом мог спасти

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал победу «Даллас Старз» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1) в первом матче финала Кубка Стэнли и поделился ожиданиями от второй игры серии.
«На результат повлияла игра вратарей. Худобин здорово отыграл, в нужный момент спас свою команду, и она выиграла. «Тампа» показывала отличный хоккей, просто не смогла забить, а «Даллас» это сделал. Была равная борьба, которую решила более надёжная игра Антона. Василевский тоже неплохо сыграл, но в эпизоде со вторым голом «Далласа», на мой взгляд, мог поймать шайбу. Это плей-офф — здесь многое от мелочей зависит. А так, получил удовольствие от этого хоккея в исполнении обеих команд и всех шестерых россиян.
Второй матч очень повлияет на характер игры команд во всей серии и их тактику. Если «Даллас» снова выиграет и поведёт 2-0, то «Тампе» придётся больше атаковать, мы можем получить обоюдоострый хоккей. А если счёт в серии станет 1-1, то продолжим наблюдать ту же вязкую игру, как в первом матче. И игры будут выигрываться на ошибках соперника», — приводят слова Каменского «Известия».
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