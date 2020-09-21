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Зубарев: нельзя спихивать неудачи на отсутствие лидеров, нас что, собрали чай попить?

Зубарев: нельзя спихивать неудачи на отсутствие лидеров, нас что, собрали чай попить?
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:5).

«Что сегодня не получилось? Наверное, легче сказать, что получилось. Работа была, но не было командных действий. Вроде устали, а толку от этого — ноль. Если физическая работа не приносит результата, она сделана неправильно.

Нам нельзя спихивать неудачи на отсутствие лидеров. Все в одинаковой ситуации. Лидерами должны быть не те, кто болеет, а те, кто находится на льду. Да, ребята на карантине, с этим ничего не поделаешь. Что нам — сказать: «Извините, у нас выбыли три человека, играть не будем»? Они в порядке, а нас просто так собрали, чай попить? Что касается командных собраний — мы этот вопрос обсудим. Здесь психологический момент. Разберёмся», — приводит слова Зубарева пресс-служба КХЛ.

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