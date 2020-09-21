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Нападающий «Айлендерс» Хо-Сэнг не перейдёт в «Куньлунь»

Нападающий «Айлендерс» Хо-Сэнг не перейдёт в «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Джошуа Хо-Сэнг пока не подписал контракт с «Куньлунем». Об этом сообщил агент хоккеиста Патрик Беделл на своей странице в «Твиттере».

Ранее журналист Дэвид Паньотта в «Твиттере» сообщил, что 24-летний хоккеист намерен перебраться в КХЛ. Отмечалось, что он уже согласовал годичный контракт с «Куньлунем».

В НХЛ Джошуа Хо-Сэнг принял участие в 53 встречах, забросив 7 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности «-4» и 20 минутах штрафного времени. Нападающий был выбран «Айлендерс» в первом раунде драфта 2014 года под общим 28-м номером. Минувший сезон Хо-Сэнг провёл в АХЛ в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж», сыграв в 6 играх и набрав 3 (1+2) очка при двух минутах штрафа.

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