Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» перенесён из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между китайским «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 21 сентября в Мытищах.
«17 сентября у нескольких представителей «Локомотива» появились симптомы ОРВИ. В целях безопасности участников чемпионата команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование. На данный момент в «Локомотиве» три подтверждённых диагноза коронавирусной инфекции. Ещё несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы.
В связи с этим «Куньлунь Ред Стар» и «Локомотив» совместно с лигой формально договорились о переносе матча с 21 на 22 сентября 2020 года. «Локомотив» проходит дополнительное тестирование методом ПЦР и серологическим исследованием (на наличие иммуноглобулинов). По итогам будет приниматься решение о возможности проведения встречи 22 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.
- 20 сентября 2020
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