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Агент Билялова: сразу решили, что честно и до конца доработаем контракт с «Ак Барсом»

Агент Билялова: сразу решили, что честно и до конца доработаем контракт с «Ак Барсом»
Хоккей / НХЛ 0

Александр Черных, агент голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой россиянин может уехать в НХЛ. Ранее сообщалось, что вратарём интересуются несколько клубов НХЛ, включая «Торонто Мэйпл Лифс».

«Да, интерес есть. И ранее на нас выходили представители клубов и скауты команд с вопросом о том, готов ли Тимур уехать. Но мы изначально решили закрепиться в «Ак Барсе».

Если и ехать в НХЛ, то нужно входить туда через парадные двери, а не через чёрный или запасной вход. Нужно переезжать за океан, доказав всё тут, и быть самому хозяином своего положения. Кстати, такую же задачу мы поставили и по нашим молодым игрокам «Ак Барса» Воронкову и Галимову.

Чего скрывать, у игрока есть мечта сыграть в НХЛ. Но мы с Тимуром для себя решили, что честно и до конца доработаем свой контракт с «Ак Барсом».

Ведь для нашего агентства отношения с руководством и тренерским штабом «Ак Барса» как лакмусовая бумажка успешных отношений, именно с таким доверием и должны вести себя друг с другом клуб и агент.

Так что для Билялова сейчас главное – стать номером один в Казани, играть в сборной России, и далее можно думать об НХЛ», — цитирует Черных «Татар-Информ».

Билялов может продолжить карьеру в НХЛ
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