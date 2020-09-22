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Драйзайтль стал игроком года по версии НХЛПА. Он обошёл Панарина и Маккиннона

Драйзайтль стал игроком года по версии НХЛПА. Он обошёл Панарина и Маккиннона
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль получил трофей «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреат этой награды определялся голосованием хоккеистов—Профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА)

Его конкурентами в борьбе за этот трофей были российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Также Леон Драйзайтл получил трофей «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В этой номинации он также обошёл Маккиннона и Панарина, которые заняли второе и третье место соответственно. В топ-5 также вошли Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз», и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Панарин — самый ценный игрок сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс» по мнению одноклубников
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