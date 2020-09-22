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Никита Кучеров обновил рекорд «Тампы» по очкам за один плей-офф

Никита Кучеров обновил рекорд «Тампы» по очкам за один плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит второй перил. Счёт в матче 3:0 в пользу «Тампы». Заброшенными шайбами отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский форвард набрал 27-е очко в сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги и установил рекорд «Тампы» по этому показателю, побив достижение Брэда Ричардса.

Напомним, первый матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» завершился победой «Далласа» со счётом 4:1. Счёт в серии до четырёх побед 1-0 в пользу «Далласа».

Панарин попал в первую символическую сборную звёзд НХЛ. Кучеров – во вторую
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